شاهد: أول ظهور لانجي خوري على الهواء مباشرة

استضاف الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان الفنانة السورية انجي خوري عبر برنامج أنا هيك الذي يعرض على قناة الجديد، حيث انه تم التواصل معها من قبل إعلاميين لإستضافتها في برامجهم.

شنّت الفنانة اللبنانية قمر هجومها على ​أنجي خوري​ بعد تصريحاتها الأخيرة حيث قالت إنجي أنها تشبه ​هيفا وهبي​ وتتمثل بها وتعتبرها مثال الأعلى وتفضلها على قمر رغم الشبه بينهما.

فردّت قمر قائلة لها :”كيف تتجرأين على مقارنة نفسك بهيفا وهبي . بدك ألف سنة لتوصلي لكعب سكربينة لهيفا وهبي”.

وأشارت ​الفنانة قمر​ في بثّ مباشر عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الى أن أنجي تستخدم عائلة خوري من دون أن تكون عائلتها الأصلية ونصحتها بتغييرها قبل أن ترفع عائلة خوري دعوى ضدّها.

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وفي وقت سابق، كشفت المطربة السورية ​انجي خوري،​ تفاصيل جديدة حول تعرضها للخطف على يد فنان وفنانة وتابعت مؤكدة انها تعرضت للضرب وتم اخذ هاتفها الجوال منها وطالبت الاستعانة به حتى لا تتكلم وتكشف تفاصيل أكثر عن الموضوع.

اتهمت الفنان السورية اللبناني آدم شحادة بفيديو سابق بخطفها ليومين في منطقة صبرا و تعنيفها على يد 3 شبان بهدف تأديبها بعد تطاولها على زوجته السابقة ​الفنانة قمر​.