مشاهدة مباراة اليمن ضد أوزبكستان اليوم بث مباشر

من المقرر أن يلتقي على ملعب باختاكور المركزي، اليوم الخميس، فريق اليمن وأوزبكستان، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بالبطولة الآسيوية.

وخاض منتخب الیمن مباريات حتى الآن فاز في مباراة وخسر مباراة حيث يكون مجموع رصيده ثلاث نقاط ويحتل المركز الثالث من المجموعة الرابعة.

وبينما أوزبكستان يحتل المركز الأخير حيث لعب مباراة واحدة َ خسرھا، لا يمتلك أي نقاط ويسعي أمام المنتخب اليمني لتحقيق نتيجة إيجابية يحسن بھا ترتيبه ونقاطه.

وأعرب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عدم رضاه عن أداء منتخب السعودية في مباراته ضد اليمن، وتعادل الأخضر السعودي مع اليمن 2-2 بالتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 كأس آسيا 2023، في مستهل مبارياته بالمجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبات فلسطين وسنغافورة وأوزبكستان.

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية البث المباشر للمباراة، حيث تنطلق صافرة البداية المباراة بالتوقيت العاصمة المصرية القاهرة 2:00 بالتوقيت المملكة العربية السعودية و القدس 3:00 وتبث المباراة العديد من القنوات الرياضية.