شاهد هجوم كاسح على فيفي عبده لرقصها على وقع موت طلعت زكريا

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الراقصة المصرية فيفي عبده بشدة بعد نشرها فيديو وهي ترقص بعد عدة ساعات من موت الفنان طلعت زكريا ما أثار السخط والغضب.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي ترقص على إحدى الأغاني الشعبية بفستان أسود مكشوف من الأعلى، قبل أن تتعرّض لهجوم من قبل متابعيها بسبب رقصها وظهورها بهذا الشكل على رغم وفاة الفنان طلعت زكريا.

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و أثارت فيفي عبده أزمات عدة عبر السوشيل ميديا مؤخراً، حيث اعتذرت قبل أيام قليلة لجمهورها عمّا بدر منها من ألفاظ خارجة في فيديو بثّته أخيراً في حسابها عبر "إنستغرام"، مشيرة إلى أن الألفاظ التي خرجت منها كانت نتيجة انفعالها وخوفها على مصر بعد الأحداث السياسية التي عانتها قبل أقل من شهر.

وأعلنت عبده وفقاً للنهار اللبناني، اعتذارها في تصريحات تلفزيونية، مؤكدة أنها انفعلت واستخدمت ألفاظاً خارجة بسبب التطاول على مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي من قبَل البعض، قائلة: "أنا من إمبابة ومصرية حتى النخاع وعمري ما غيرت مبادئي، وأجدّد اعتذاري عن الألفاظ التي ذكرتها في الفيديو الأخير لأني كنت منفعلة جداً، بسبب التراكمات لأني لا أقبل أن يسبّ أحد مصر، كنت أحاول الدفاع عن الدولة، والأم المصرية... ولا آخذ رأي أحد في تصوير الفيديو، والدنيا بتبقى سودا أمام عيني عندما أرى شيئاً سلبياً".

كما نالت فيفي عبده انتقادات عنيفة بعد إعلانها تقديم برنامج "صالون فيفي" عبر إنستغرام، من أجل مشاركة جمهورها في طرح وحلّ بعض الأزمات النفسية والاجتماعية.