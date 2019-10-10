الأردني جميل عواد يواجه القضاء الأردني بهذه التهمة

عبّر الشارع الأردني خلال الساعات الماضية عن غضبه بعد طلب القضاء الأردني الفنان جميل عواد والذي يبلغ من العمر 82 عاماً للمثول أمام المحكمة بالرغم من تدهور حالته الصحية واعتباراته الفنية.

ويواجه الفنان الأردني جميل عواد تهمة الجريمة الالكترونية بعد تعليق له على أحد المنشورات المشيدة بعمل الفنانة أمل دباس واختيارها سفيرة للنوايا الحسنة، وكتب: "قال الأديب اللبناني سعيد تقي الدين: "ما أبلغ العاهرة عندما تحاضر في العفاف"، وأضاف في تعليق آخر: "لا عذر لمن خان وطبع مع العدو التطبيع خيانة لا تزيلها الألقاب".





تعليق جميل عواد جاء إشارة منه إلى قيام أمل الدباس منذ عشرين سنة بزيارة إسرائيل باعتبارها خطوة نحو التطبيع بين البلدين مما دفعها لرفع قضية على عواد وطلبه للقضاء.

وبعد موجة تعاطف كبيرة حصدها جميل عواد على مواقع التواصل الاجتماعي أصدرت أمل دباس بياناً أكّدت فيه أن "القضية ليست قضية سياسية أو وطنية، بل هي قضية طعن بالشرف"، بحسب "النهار".