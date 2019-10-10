شاهد: لهذا السبب طيار يضرب زميلته على متن الطائرة

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مسرب من كاميرات المراقبة على إحدى الطائرات، أثناء قيام طيار بلكم زميلته في وجهها ثم البصق عليها أثار جدلا واسعا.

ووفقا لصحيفة “ ديلي ميل “ البريطانية إنه بعد نزول الركاب من على متن طائرة تابعة لشركة Republic Airlines في مطار دنفر، نشبت معركة بين الطيار ويليام توماس 36 عامًا، وماريشا سبورير 29 عامًا.

وأظهر الفيديو تهجم ويليام على ماريشا حيث لكمها مرتين في وجهها ثم بصق عليها، بعد قيام ماريشا بصفع توماس على وجهه.

الجدير بذكره أن الثنائي كانت تربطهما علاقة رومانسية وانفصلا منذ وقت قليل قبل نشوب تلك المشاجرة، وألقت الشرطة القبض عليهما بتهمة الاعتداء وتهديد السلامة العامة وسيمثلان أمام القضاء قريبًا.