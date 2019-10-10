شاهد: هكذا استقبل السعوديون فرقة BTS الكورية

استقبلت المملكة العربية السعودية صباح اليوم الخميس الفرقة الكورية BTS لإقامة حفلها الأول في المملكة على أرض ملعب الملك فهد الدولي ضمن جولتها الغنائية حول العالم.

ومن المقرر إقامة حفل فرقة BTS الكورية غداً الجمعة 11 أكتوبر على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض بتنظيم من هيئة الترفيه السعودية.



يذكر أن مدينة سيول احتفلت بفرقة بانقتان (BTS) من خلال إضاءة معالمها باللون البنفسجي في يونيو الماضي، وقرر المسؤولون الحكوميون في المدينة إضاءة أجزاء من المدينة باللون البنفسجي للاحتفال بحفل فرقة بانقتان، التي أقيمت في قاعة أولمبياد الألعاب الرياضية لمدة يومين في حينه، بحسب "أخبارنا اليوم".