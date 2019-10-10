شاهد ابنة طلعت زكريا تروي لحظة قاسية حدثت خلال تشييع والدها

روت إيمي طلعت زكريا عبر حسابها في انستغرام أقسى اللحظات التي مرت بها وعائلتها خلال جنازة والدها التي شهدت حضور عدد من النجوم ومشاهير الوسط الفني في مصر.

و نشرت إيمي صورة لأخيها عمر، وهو يحمل نعش والدها، ‏وعلقت على الصورة قائلة: "عن اللحظة اللي بشوف قدامي فيها أخويا شايل أبويا، إحساس عمره ما ‏يتوصف بكلام الصورة دي بألف معنى، بتلخص كل الكلام، اللهم أبدله دارًا خير من داره، وأهل خير من ‏أهله، كله خير من عندك يا رب، الصبر".‏

جدير بالذكر أن جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا قد شيعت يوم الأربعاء، 9 أكتوبر من مسجد "العمري" ‏في ‏حي العطارين من مدينة الإسكندرية، ودفن في مقابر الأسرة‎.‎

ورحل الفنان الكوميدي طلعت زكريا عن عمر يناهز 59 عاماً بعد صراع طويل مع المرض الذي قيل إنه فيروس خطير انتهى بالتهاب رئوي حاد أرقده في العناية المشددة لأربعة أيام.