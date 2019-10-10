استمارة التقدم لمسابقة 120 ألف معلم بعقود على موقع وزارة التربية والتعليم 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لمسابقة تعيين ما يقرب من 120 ألف معلم ومعلمة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك وفق شروط محددة قد وضعتها الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن المقبولين في المسابقة سيتم تعينهم في عقد سنوي يتجدد لمدة ثلاث سنوات، في العمل في المدارس الحكومية الخاصة والعامة في مصر .

وطالبت الوزارة من جميع الخريجين والعمال بضرورة التسجيل في استمارة التوظيف للفوز بمسابقة وزارة التعليم ، على أن يكون المتقدم عضو نقابي، وأن يكون حاصلًا على الشهادات المهارية"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على هذه الشهادات.

استمارة التقدم لشغل وظيفة معلم على موقع وزارة التربية والتعليم 2019إضغط هنا

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وأشارت وزارة التربية والتعليم المصرية بأن التسجيل في مسابقة عقود المعلمين المؤقتة قد بدأت من اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر الجاري وسوف تستمر لمدة خمسة عشر يوماً متتالية، كما شددت على ضرورة الدقة أثناء عملية التسجيل وأن تكون البيانات المدخلة صحيحة.

تجدر الاشارة الى أن وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، قد أوضح أن الأفضلية للمعلمين المؤقتين في العام الماضي، وأكد أن الاختيار حسب الكفاءة.

وتنطلق مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019، للتعاقد مع 120 ألف معلم وإداري وعامل في جميع التخصصات والمديريات التعليمية، عبر أكبر بوابة إلكترونية عربية للتوظيف، التي ستعمل طوال العام.