نشطاء يتداولون خبر وفاة حسن حسني في مصر

تصدر خبر وفاة الفنان المصري حسن حسني العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا موقع تويتر، دون أي تعليقات من مصادر مقربة أو رسمية بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، استقبل الفنان حسن حسنى، النحات الشاب محمود فؤاد، خريج كلية الفنون الجميلة بالمنيا، فى منزله بالقاهرة، لتسلم التمثال الذى قام بنحته لوجه الفنان الكبير.

عن استقبال الفنان لمحمود فى منزله، قال الشاب: «المقابلة أروع مما يتوقع أحد، فالفنان الكبير عمنا حسن حسنى، ودود ومشجع، شعرت إنى مع أبويا اللى فرحان بيا وبنجاحى.. شجعنى وحمسنى جدا".

وأضاف الشاب: "مش هنسى القعدة الحلوة دى طول عمرى»، لافتا إلى أنه سلم التمثال للفنان حسن حسنى كهدية، وأن الفنان الكبير تقبل الهدية بمنتهى الفرحة والتقدير.

وتابع: «لم أتوقع هذه الضجة وهذا النجاح الذى حققه تمثال الفنان حسن حسنى، ولكننى أعتقد أن ما يمكن عمله بحب يصل للناس سريعا.