شاهد: مقتل لص خلال محاولة سرقة صراف

قُتل لص في إحدى المدن الروسية، بينما كان يزرع قنبلة محلية الصنع داخل صراف آلي، بغرض سرقته، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت كاميرات المراقبة، السارق البالغ من العمر 37 عامًا، وهو يرتدي سترة وغطاء رأس، وكان يزرع قنبلة لتفجير فتحة الصرافة الآلي، وسرقة النقود، وبعد لحظات انفجرت أثناء تواجده بالمكان.

وقالت الشرطة الروسية إن الرجل المجهول الهوية قُتل على الفور حيث ضربته قوة الانفجار، ولم تتعرض آلة الصراف لأي ضرر، ولم يكن هناك أموال مفقودة. ويبحث المحققون الروس عن شريك آخر في عملية السرقة نجا من حادثة الانفجار.