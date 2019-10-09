مشاهدة مباراة البحرين وأذربيجان اليوم بث مباشر

من المقرر أن يلتقي على ملعب البحرين الوطني اليوم الأربعاء فريق البحرين وأذربيجان، ضمن مباراة ودية بين منتخبين.

ويخوض المنتخب البحريني لقاء الأربعاء استعدادًا لاستئناف التصفيات المزدوجة لـكأس العالم 2022 بقطر، وكأس آسيا 2023، بحسب البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني.

ويحاول الجهاز الفني لمنتخب البحرين مواصلة رفع معدلات اللياقة والاحتكاك مع فرق قوية، والوصول إلى التجانس بين اللاعبين بشكل أكبر، إلى جانب كسب المزيد الخبرة.

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واختتم منتخب البحرين تدريباته مساء أمس على ملعب المواجهة الاستاد الوطني، تحت إشراف المدير الفني البرتغالي هيليو سوزا.

يذكر أن أذربيجان والبحرين ستواجه بعضهما البعض للمرة الثالثة. فاز الفريق الأذربيجاني لأول مرة على منافسه البحريني بحساب 2:1 في المنامة في 15 أكتوبر عام 2008. أما في المباراة التي أقيمت في باكو في 15 أغسطس من عام 2012 فتغلب منتخبنا بحساب 3:0.

وتنطلق سفارة المباراة 7:30بالتوقيت البحرين وبتوقيت المملكة العربية السعودية و بالعاصمة المصرية القاهرة 6:30، حيث تبث مباراة عبر شاشة قناة البحرين الرياضية.