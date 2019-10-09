شاهد: داليا مبارك وزوجها الأمريكي تثير جدلا واسعا

نشرت الفنانة السعودية داليا المبارك، البومها المصغر الجديد بنظام ”ميني ألبوم“ في حفل نظمته شركة ”تيونز“ المنتجة للألبوم الذي جاء باسم ”في حياتك مستحيل“.

وشارك داليا المبارك الحفل زوجها رجل الأعمال الأمريكي الهيم ستاركس الذي ساندها خلال مراحل إطلاق الألبوم الغنائي الذي لحنه السعودي ياسر بوعلي والذي تم طرحه قبل أسبوعين على موقع ”يوتيوب”.

وحرصت الشركة المنتجة على إهداء داليا المبارك، ’’كعكة‘‘ تحمل صورتها بطريقة كرتونية لتتشابه مع الصورة ذاتها التي تضمنها الملصق الدعائي للميني ألبوم.

وعلى هامش الحفل، قالت داليا مبارك في تصريحات تلفزيونية إنها تعتبر الـ ”ميني ألبوم“ مثل ”البيبي“ الصغير لها، موضحة أن شعورها تجاه هذا الألبوم مختلف وشعورها وفرحتها تجاه هذا الألبوم كبيرة.

وأعربت عن سعادتها بنجاح أغنية ”وينك الليلة“ التي حققت مليون مشاهدة في أول أسبوع من طرحها، موضحة أن فكرة طرح الميني على طريقة ”الأنيميشن“ لأول مرة جاءت عن طريق رسمها بنفس الشكل وقصة الشعر.

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وقالت: ”كنت مضغوطة وكان لا بد من طرح الألبوم بسبب ضيق الوقت وقالوا لي نعمل فوتوسيشن قلت لهم لأ ارسموني“.

وأكدت أنها لا تعتمد هذه الطريقة في أعمالها الغنائية المقبلة، مشددة على أنها لن تطرح أي أغنية على طريقة الفيديو كليب لأن الفكرة خدمت كل أغنية.

وفي وقت سابق، كشف زوج داليا مبارك رجل الأعمال الأمريكي «الهيم» أن التعارف بينهما حصل في المطار في مصر، وقال عندما اقتربت منها سألتها هل أنت أميركية، فقالت نعم ولكن بلكنة غريبة فعرفت أنها ليست أميركية"، مشيراً إلى أن ابتسامتها كانت رائعة.

وأضاف زوج داليا" هي إنسانة ظريفة وبسيطة، ولم أعرف أنها نجمة، وفي اللقاء الثاني عرفت أنها مغنية، وفي اللقاء الثالث عرفت أن لديها ألبوماً فقلت لها تمهلي".