شاهد: ثور يهاجم سيدة مرت بجواره

هاجم ثور بري ضخم سيدة في حديقة "روكي ماونتن" الوطنية بولاية كولورادو بعد أن مروا بين ذكرين اثنين لحيوانات الإلكة عن غير قصد في فترة التناسل.

وهاجم ذكر الإلكة، المرأة الأمريكية بقرونه الحادة حين حاولت الأخيرة بالتصدي للحيوان برجليها، وحاول شخص آخر من الهروب لكنه وقع وضرب رأسه بالحجر.

وسارع موظف المنتزه لانقاذ الأشخاص المتضررين، حيث أوقف سيارته بين الحيوان والمصابين وخاف الإلكة من ضجيج المحرك وهرب.

وخضع المصابون لتلقي الرعاية الصحية اللازمة وهم على ما يرام الآن، كما طلبت إدارة المنتزه من الزوار بتجنب حيوانات الإلكة.