قبولات السادس اعدادي 2019 في العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق، اليوم الأربعاء، عن نتائج قبولات السادس اعدادي 2019، في كافة المديريات المنتشرة بكافة المحافظات العراقية. للاستعلام اضغط هنـــا

في سياق آخر، بحث المدير العام لدائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور غسان حميد عبد المجيد، مع وفد من جامعتي ليستر ولندن البريطانيتين تطوير التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي.

وقال المدير العام لدائرة البحث والتطوير خلال اللقاء الذي حضره عدد من ممثلي الجامعات العراقية، إن الوزارة تسعى إلى الإفادة من خبرات الجامعات البريطانية في تطوير المناهج وتدريب أساتذة الجامعات العراقية عبر برامج وورش تدريبية مشتركة.

من جهته أبدى الوفد البريطاني، استعداده لمواصلة الجهود لتعزيز التعاون مع الجامعات العراقية ورفدها بالخبرات العلمية والأكاديمية في بعض التخصصات التي يحتاجها الجانب العراقي.