شاهد: القبض على شيخ من الأسرة الحاكمة بالكويت بسبب تسريب فاضح

كشفت وسائل إعلام كويتية اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على الشيخ عبدالله السالم الأحمد الصباح بتهمة إهانة المقدم صالح الراشد، وذلك بعد انتشار تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحالت وزارة الداخلية في دولة الكويت الشيخ عبدالله السالم الأحمد الصباح إلى النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بتهمة الإساءة وإهانة الضابط، المقدم صالح الراشد وهو رئيس قسم تراخيص في الكويت.

وكان مقطع صوتي انتشر لمكالمة صوتية لأحد الأشخاص بالضابط ”الراشد“، قال فيه إنه الشيخ عبدالله سالم عبدالله الأحمد الصباح، وسأله عن سبب رفضه تمرير معاملة سيارات وطرده أطراف المعاملة من مكتبه.

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واستنكر ناشطون ونخب كويتية عبر هاشتاغ #محشوم_المقدم_صالح_الراشد في موقع التواصل ”تويتر“، تصرف الشيخ مطالبين بمحاسبته وفق الضوابط والقوانين.

يذكر أن الشيخ عبدالله السالم سبق وتم الحكم بسجنه 3 أعوام وصدر عفو عنه في عام 2017 بعد عام على سجنه، إثر توجيه تهمة ”العيب بالذات الأميرية“ له.

وتعود القضية إلى عام 2015 عندما نشر الشيخ عبد الله، وهو حفيد الشيخ عبد الله الأحمد الصباح الأخ غير الشقيق لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مقطعًا مصورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه الحكومة الكويتية وعددًا من وزرائها، واعتبرت المحكمة أن المقطع يتضمن ”إساءة لأمير الكويت وأعضاء آخرين في الأسرة الحاكمة“.