شاهد: إطلاق اسم اللواء عبدالعزيز الفغم بإحدى شوارع السعودية

أطلقت أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل تويتر، عن إطلاقها اسم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم على أحد شوارعها.

وأكدت الأمانة في تغريدتها أن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وافق على عرض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء ”الفغم“ تقديرًا لجهوده في خدمة القيادة والوطن.

وفي وقت سابق، كشفت أجهزة الأمن السعودية اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019 السبب الحقيقي لمقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في مدينة جدة، حيث قال المتحدث الرسمي باسم جهاز الشرطة السعودية في مدينة مكة المكرمة بأنه وفي مساء يوم أمس السبت وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز الفغم ، في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.

وأضاف :" دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء / عبدالعزيز الفغم رحمه الله.

ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام.