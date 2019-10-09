شاهد: لهذا السبب تصدر المقدم صالح الراشد ترند الكويت

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب التسجيل الصوتي فاضح لشيخ عبدالله السالم الأحمد الصباح وهو يتلفظ بألفاظ غير لائقة ويسب ضابط شرطة.

شاهد: القبض على شيخ من الأسرة الحاكمة بالكويت بسبب تسريب فاضح

وأحالت وزارة الداخلية في دولة الكويت الشيخ عبدالله السالم الأحمد الصباح إلى النيابة العامة، بعد تسريب تسجيل صوتي فاضح له وهو يتلفظ بألفاظ غير لائقة ويسب ضابط شرطة.

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ووجهت وزارة الداخلية بالكويت له تهمة الإساءة وإهانة الضابط، المقدم صالح الراشد وهو رئيس قسم تراخيص العاصمة، وذلك بعد انتشار تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد الواقعة، وفق حساب ”المجلس“ المحلي.

وكان مقطع صوتي انتشر لمكالمة صوتية لأحد الأشخاص بالضابط ”الراشد“، قال فيه إنه الشيخ عبدالله سالم عبدالله الأحمد الصباح، وسأله عن سبب رفضه تمرير معاملة سيارات وطرده أطراف المعاملة من مكتبه.

ومن جهته، أكد الضابط أنه رفض المعاملة كونها ”وكالة لا يوجد بها بيع وشراء“، وأصر الشيخ على أنه صاحب الوكالة، في حين أصر الضابط على ضرورة اكتمال بنود المعاملة قانونيًّا؛ ما دفع الشيخ في النهاية لتهديد الضابط، مؤكدا أنه ”سيحال للتحقيق“، كما تلفظ عليه في نهاية المكالمة بالقول: ”المرة الثانية إن مر عليك اسم أي شيخ، تخلص المعاملة غصبن على راسك، يلا لالعن ابوك على ابو اللي يابك تفو عليك“.