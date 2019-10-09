شاهد: هنا الزاهد وأحمد فهمي في جنازة طلعت زكريا

تداول العديد عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي في جنازة الفنان المصري طلعت زكريا، حيث شيّع العشرات من نجوم الفن في مصر.

ومع وصول الجثمان للمسجد العمري، قبل صلاة الجناز عليه والاتجاه نحو مثواه الأخير بمقابر الأسرة تسببت الجنازة في شلل مروري لمنطقة العطارين الأمر الذي أدى لتوقف حركة السير تمامًا بسبب تجمهر المئات من محبي الفنان طلعت زكريا حول محيط المسجد للمشاركة في صلاة الجنازة عليه.

وشهد محيط المسجد توافد عدد من نجوم الفن، حيث خيّم الحزن عليهم وسط مواساة لابنيه عمر وإيمي طلعت زكريا اللذين انهمرا في البكاء على رحيله إضافة إلى الفنانة هنا الزاهد التي تربطها علاقة قوية بالفنان الراحل، حيث كان متزوجًا من والدتها شيرين المنزلاوي لمدة 13 عامًا قبل أن ينفصلا.

وتخفت هنا الزاهد، عن أنظار كاميرات المصورين في محاولة منها لعدم التقاط أي صورة لها، ولكن لم تسلم من التصوير هي وزوجها أحمد فهمي ووضح تأثر بهما بشدة.

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ووصل طلعت زكريا المسجد العمري قبل صلاة الظهر بفترة وجيزة، وهو ما أتاح لابنه ”عمر“ أن يجلس أمام ”الخشبة“ التي كانت تحمل طلعت زكريا وأمسكت بالمصحف لقراءة القرآن على روح والده قبل توديعه لمثواه الأخير.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور تشييع الجثمان، وكان من بينهم أشرف زكي نقيب الممثلين وأحمد رزق وأكرم حسني وأحمد فهمي وهنا الزاهد ونهال عنبر وغادة إبراهيم.

وولد طلعت زكريا في 29 آذار مارس 1960، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية، حيث ودّع الفن المصري واحدًا من أبنائه بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت دخوله مستشفى بدران في منطقة الدقي، ولكنه تُوفي بعد أن مكث في المستشفى قرابة أسبوع.

وفي وقت سابق، كشف المصري أحمد فهمي، أن زوجته هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية خارج مصر، وعلق قائلاً :" أنا مليش في الحركات البيئة زي دي خالص، ولا عمري كنت هجيب سيرة، ولا أنزل صور زي دي، بقالي شوية بهزر مع أصحابي الزمالكاوية على الماتش.. بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتي رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدًا".