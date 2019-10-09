شاهد: شجار عنيف في إحدى الطائرات

حدث شجار عنيف بين طيار ومضيفة على متن طائرة تابعة لشركة "ريبابليك إيرويز" في مطار "دينفر" الأمريكي، حيث يظهر مقطع فيديو متداول، كيف ضربت المضيفة الطيار ثم ابتعدت عنه ثم يلكمها الرجل في البطن ويصفعها على وجهها.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الرجل والمرأة بتهمة العنف المنزلي والاعتداء، ومن غير المؤكد إن كان كلاهما قد مثلا في المحكمة يوم أمس 8 أكتوبر/تشرين الأول أم لا.

وقالت شركة الطيران الإقليمية إنه تم فصل الموظفين من شركة "ريبابليك إيرويز"، وجاء في بيان الشركة: "لقد حققنا في الحادثة الذي شارك فيها اثنان من موظفينا واتخذنا الإجراءات المناسبة بما يتفق مع اعتقادنا بأن هذا السلوك غير مقبول.

وكشفت مصادر مطلعة أن الطيار وليام توماس، البالغ من العمر 36 عاما والمضيفة ماريشا سبورير، البالغة من العمر 29 عاما، كانا عشيقين منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.