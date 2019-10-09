الاكثر متابعة اليوم - فضيحة الفيلم الإباحي الذي ظهرت فيه منى فاروق تطال محمد حماقي- بالصورة

تداول المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو فضيحة محمد حماقى ومنى فاروق ممثلة الفيديو الاباحى مع شيما الحاج والمخرج خالد يوسف فى الفيديو الجنسى المتداول.

فيديو فضيحة محمد حماقى ومنى فاروق ممثلة الفيديو الاباحى مع شيما الحاج وخالد يوسف

نشر على موقع الفيسبوك فيديو ظهر فيه المطرب محمد حماقى مع الممثلة الاباحية منى فاروق وهو يتغزل بها

اثناء حضورهم لاحد الحفلات حيث اوضح انه لم يشاهد مسلسلات الموسم الرمضان بشكل واسع ولكنه قرر

مشاهدة مسلسل ظل الرئيس بعد أن شاهد أداء منى فاروق به موضحا انه رأه المسلسل الاقوى كما وصل مراسلين.

الجدير بالذكر ان الممثلة منى فاروق قد تم القبض عليها من مباحث الاداب بسبب انتشار فيديو فاضح لها

مع شيما الحاج بعد ان تم تداول فيديو لهما عارى ويؤدون رقص خليع ومناظر مخلة بالاداب ويظهر معهما

شخص اخر نسب الى احد المخرجين المشهورين ويتم فى الوقع الحالى حبسهم على ذمة القضية واتمام باقى التحقيقات.

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فيديو منى فاروق كامل الجنسى المسرب صورة واضحة

فيديو شيماء الحاج الفاضح مع منى فاروق على اليويتوب

يوتيوب فيديو خالد يوسف الجنسى الفاضح مع منى فاروق وشيما الحاج

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