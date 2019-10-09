في ذكرى وفاتها الأولى: دينا هارون تطل من جديد

نشرت شقيقة الفنانة دينا هارون رسالة مؤثرة في ذكرى وفاتها الأولى أرفقتها بفيديو قصير يجمع اللحظات الأخيرة لها مع شقيقتها عبر حسابها الخاص على فيسبوك.

شقيقة دينا هارون الكبرى نعتها من جديد وكتبت:" متل هاليوم ودعتك وكسرتيني متل هاليوم خسرتك وخسرت حسك بالدنيا متل هاليوم ماعاد عندي أخت".

وأضافت: "دينا انتِ بمكان أحسن من هالدنيا. كل يوم بشتقلك أكتر من اليوم اللي قبله. ياحبيبة قلبي اشتقتلك كتير وبحبك كتير".

وكانت الساحة الفنية السورية قد أعلنت فقدانها الفنانة دينا هارون في الثامن من أكوبر عام 2018 بعد تعرضها لأزمة صحية أودعتها المستشفى بحالة خطرة جراء اصابتها بجرثومة في المعدة والتهاب حاد في الرئة.

Advertisements

وتولت شقيقة الفنانة دينا هارون، تولاي هارون، تربية نجلها الوحيد منذ وفاة والدته وحتى اليوم رغم صغر سنه.

بدورها استعادت الممثلة شكران مرتجى ذكرى زميلتها الراحلة ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها وهي تزور قبرها، وأرفقتها بالتعليق: "اليوم مرق سنة ع فراق الغالية الحبيبة أم كرم دينا هارون الله يرحمها ويسامحها ويسكنها فسيح جناته ويصبر تولاي حبيبتي. الفاتحة والدعاء والرجاء احترام حرمة الموت لا تعليق خارج عن الأدب.زرتها أول الصيف. الصورة أنا موجودة فيها لقول الوفى مو كلام فعل الله يرحمك حبيبتي". وحققت من خلال ذلك أكثر من 59 ألف إعجاب لكنها ألغت خاصية التعليقات.





دخلت دينا هارون عالم الفن في 1999 عبر مسلسل أحلام مؤجلة ثم انطلقت في مسلسل مرايا مع الفنان ياسر العظمة إلى أن كان العمل الأخير لها مسلسل الحب كله، بحسب "مجلة لها".