شاهد عمرو دياب ودينا الشربيني في صور رومانسية جديدة

اجتمعت الفنانة المصرية ياسمين الرئيس بالثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني في إحدى المناسبات وقامت بنشر صور تجمعها بهما وسط رومانسية واضحة بين دياب والشربيني.

وبدا الثنائي في أجواء رومانسية حالمة في الصور التي عرضتها الرئيس عبر خاصية "الستوري" على حسابها الشخصي في انستغرام، حيث احتضنت دينا الشربيني الهضبة، وطبعت على خده قبلة رقيقة، في مناسبة جمعتهما بالفنانة ياسمين رئيس.

ومن معروف أن عمرو دياب يعيش قصة حب مع دينا الشربيني منذ فترة طويلة، وسط أنباء عن زواجهما بعيدا عن أعين الإعلام، ودون إعلان وفقاً لصدى البلد.

و أحيا عمرو دياب مؤخراً حفلا غنائيا في الأردن حقق نجاحا كبيرا وضجة واسعة بسبب العدد الهائل الذي حضر الحفل من المواطنين الأردنيين و من الجنسيات العربية الأخرى الذين جاءوا خصيصاً لحضور الحفل.