هل يعود الممر 2019 بجزء جديد؟ أحمد عز يكشف السر

تابع الجمهور المصري خلال الأيام الماضية فيلم الممر في كافة دور السينما وعلى شاشات التلفزيون احتفالاً بذكر نصر أكتوبر والتي يحتفل بها المصريون في السادس من الشهر الجاري.

وكشف فيلم الممر والذي تم طرحه على شاشات التلفزيون بعد شهور من طرحه بداية عام 2019 عن تفاصيل حياة الجنود المشاركين في القتال في حرب أكتوبر ويوم النصر كما حمل الفيلم عدة رسائل اعتبرها البعض إيجابية في ظل الأزمات التي يعانيها الشعب المصري.

وصرّح الفنان أحمد عز عن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم الممر 2019 بعد نجاح الفيلم والإشادات التي حصدها من الناقدين والمتابعين بعد ظهور نخبة من النجوم أبرزهم إياد نصار وأحمد فلوكس ومحمد فراج وأحمد رزق كما شهد العمل ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم هند صبري وشريف منير، بحسب "مجلة لها".

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ورصد صناع فيلم الممر 2019 نجاحه عبر ردات فعل الجمهور في دور السينما وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث أجمع عدد كبير منهم على عظمة العمل السينمائي الذي قدمه فيلم الممر لسنوات قادمة وبعضهم أشاد بأداء الممثلين الذي فاق حدود التمثيل ليصل حد تقمص الشخصيات.