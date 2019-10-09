خفايا في حياة طلعت زكريا أبرزها فتاة عمرو دياب (فيديو)

يخيم حزن واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الفنان الكوميدي المصري طلعت زكريا بعد صراع طويل مع مرض مزمن قيل إنه فيروس نادر وخطير، وهذا يفسر غيابه الطويل في الآونة الأخيرة عن الوسط الفني.

وتمتلئ حياة طلعت زكريا بالعديد من الأسرار التي أفصح عن بعض منها كمروره بمرحلة فقر تزامنت مع مرضه، رغم الأعمال السينمائية والدرامية التي قدمها، خاصة عقب فيلمه الشهير ”حاحا وتفاحة“ إذ قال إن ”المنتجين كانوا يجوا يسيبوا فلوس ويمشوا“، في إشارة إلى النجاح الكبير الذي جعل المنتجين يتسابقون إلى التعاقد معه وفقاً لإرم نيوز.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه ”مانشيت القرموطي“، في أغسطس 2018، فتح طلعت زكريا خزائنه، وكشف وقتها سبب الحالة المادية التي وصل إليها بقوله: ”لا أنافق أحدًا في الوسط الفني، أنا بقول للأعور أنت أعور في عينه، عشان كده أنا متأخر جدًا ومعرفتش أعمل فلوس“.

وقال زكريا آنذاك إن رصيده في البنك يبلغ 100 ألف جنيه فقط، وإن الرئيس الأسبق حسني مبارك دفع 8 ملايين جنيه لعلاجه.

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محنة باريس

ومتحدثًا عن تفاصيل أزمته الصحية قال زكريا: ”عندما كنت في إحدى المستشفيات في باريس 2008، نفدت أموالي وتراكمت المستحقات عليَّ، فقررت إدارة المستشفى نقله إلى أحد الفنادق حتى توافيه المنية“.

وتابع: ”فوجئت بثلاثة أشخاص اصطحبوني بطائرة تابعة لرئاسة الجمهورية من مطار باريس إلى مستشفى القصر العيني بتكليف من الرئيس الأسبق مبارك، الذي تكفل بمصاريف المستشفى في باريس، وكافة تكاليف العلاج في مصر على نفقته الخاصة.

فتاة عمرو دياب

وكشف الفنان الراحل عن سر الفتاة التي تركت المطرب الشهير عمرو دياب من أجل الارتباط به، وهي من أكثر الأسرار التي اعتاد الحديث عنها مؤخرًا، قائلاً: ”فتاة تركت عمرو دياب الوسيم من أجلي أنا، لكن في النهاية لم يتزوجها أحدنا، قابلتها بعد سبع سنوات وقد تزوجت وأنجبت طفلة“.