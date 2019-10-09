حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء: حرارة عالية وأجواء لطيفة على الساحل

تسيطر حالة من الاستقرار على حالة الطقس المعلن عنها في المحافظات المصرية حيث تسود درجات حرارة عالية على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوباً نهاراً وأجواء لطيفة ليلاً.

تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، بحسب "اليوم السابع".

ووجه خبراء الأرصاد الجوية، عددًا من النصائح المهمة للمواطنين للوقاية من تقلبات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من بينها التزام قواعد المرور خاصة بالتزامن مع ظهور الشبورة المائية بشكل مكثف، والحفاظ على المسافات بين السيارات وبعضها حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما دعت الهيئة متابعة أولياء الأمور البيانات اليومية ومستجدات حالة الطقس حفاظًا على أبنائهم الطلاب من أي تغيرات جوية وتشغيل الإضاءة الداخلية في السيارات أثناء وجود الضباب واستخدام الإشارات الضوئية المخصصة للشبورة مع الحفاظ على السرعة المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور.