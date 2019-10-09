شاهد صحفي إماراتي ينعت الشعب السعودي بالحمير ويشيد بتركي آل الشيخ

نعت الإعلامي الإماراتي طارق المحياس الشعب السعودي ب"الحمير" الذين لا يقدرون الخدمات التي يقدمها لهم رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ مشيداً به، الأمر الذي أثار غضب السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء مقطعا من حديث المحياس وهو يمتدح آل الشيخ ويعدد مناقبه قائلا “أشغاله الخاصة، ناديه الخاص في إسبانيا، علاقته الرائعة مع مصر،.. الله يعطيك الصحة والعافية، والله العظيم تستاهل الدعوة والاحترام والتقدير”. وتابع قائلا “البعض يقول: قد لا تتفق مع تركي آل الشيخ وما يقدمه.. لكن الرجال الصراحة نشيد بما بقوم به.. غصب عن أنوفكم، لا ننتظر إشادة! إذا أنتم حمير هذه مشكلتكم!”.

واستهجن نشطاء على مواقع التواصل حديث المحياس وفقاً لصحيفة القدس العربي، واعتبروا ذلك تعديا على الشعب السعودي من قبل من وصفوه بـ”مقبل الأحذية”، في إشارة إلى تقبيله لحذاء افتراضي لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد على الهواء مباشرة بإحدى حلقات برنامجه “سوالف” على يوتيوب، في مارس/ آذار الماضي.