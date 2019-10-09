شاهد مذيعة أمريكية شهيرة تطرد ضيفاً على الهواء بسبب رنين الهاتف

قامت المذيعة الأمريكية ويندي ويليامز بطرد أحد ضيوفها على الهواء مباشرة بسبب رنين هاتفه بعدما فقدت أعصابها وانتابتها نوبة من الغضب الشديد.

وكان رنين هاتف محمول، قد أجبر مقدّمة البرامج الحوارية، خلال عرض حلقة برنامجها The Wendy Williams Show عن التوقف أثناء حديثها، بحسب ما نشره موقع رادار أون لاين، حيث وجهت حديثها على الفور إلى صاحب الهاتف قائلة: ”اخرج! اخرج! أطفئ الهاتف“.

ثم تابعت توبيخه: ”نعم التذاكر مجانية، لكن عندما تأتي إلى هنا يجب عليك إيقاف تشغيل هاتفك، يرجى إيقاف تشغيل هاتفك“.

ويُعرف عن ويليامز أنها كثيرًا ما تصدم جمهورها ومتابعيها بموقفها الجريء دائمًا في حلقات برنامجها، منذ أن تقدمت بطلب الطلاق من زوجها كيفين هانتر في نيسان/أبريل الماضي وفقاً لإرم نيوز.

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ويذكر أن الإعلامية ويليامز قد تأزمت علاقتها مع زوجها الذي عاش معها طويلاً و دفعت مقابل الطلاق منه 250 ألف دولار وهو ثمن المؤخر مقابل ترتيبات معيشته الجديدة، بسبب السير في إجراءات الطلاق.