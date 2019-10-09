موعد انطلاق فعاليات موسم الرياض 2019

أعلن القائمون على موسم الرياض 2019 عن افتتاح فعاليات معرض السيارات بتاريخ 21 نوفمبر في كافة محافظات المملكة العربية السعودية بتنظيم من هيئة الترفيه السعودية.

ويستقبل معرض السيارات خلال موسم الرياض 2019 العديد من الفعاليات وعروض السيارات الحديثة التي تعرض لأول مرة، بالإضافة إلى عرض سيارات قديمة من قبل الشركات العالمية، كما يضم المعرض العديد من الكورسات التي تخص جميع تفاصيل السيارات.

ويضم موسم الرياض 2019 أكثر من 100 فعالية عبارة عن عروض حماس ية من الأكشن لخفة اليد، والحياة البرية والمطاعم والمقاهي ومولات تجارية تحتوي على جميع الماركات العالمية، والكثير من الألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية، بالإضافة إلى عروض للفنون الأصيلة والتراثية للكثير من الثقافات من أقصى الشرق للغرب.

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ومن المقرر تقسيم موسم الرياض 2019 لعدة فعاليات أبرزها الرياض بوليفارد الذي يعد واجهة لعشاق السهر والتسوق، والذي يحتوي على مسرحيات وحفلات غنائية عربية وغربية وسينما مفتوحة، وأكثر من 70 متجراً للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، و10 ماركات عالمية ومطاعم ومقاهي وفود تركس وليالي طرب أصيل.

ومن بين فعاليات موسم الرياض 2019 فعالية واجهة الرياض ومعرض الرياض للسيارات ورياض ونتر وندرلاند، وملاعب الرياض، والحى الدبلوماسي، والمربع، والملز، ووادي نمار، ونبض الرياض، ورياض سفاري، وصحارى الرياض، بحسب "اليوم السابع".

ويعتبر موسم الرياض ضمن أهم مواسم السعودية الترفيهية والتي تبدأ في 11 أكتوبر الجاري وتستمر إلى 15 ديسمبر المقبل، ويتوقع أن تستقطب 20 مليون زائر في كافة المحافظات السعودية لتعزيز السياحة في المملكة.