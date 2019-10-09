افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بنجوم الفن الراحلين وأبرزهم طلعت زكريا

افتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي دورته الخامسة والثلاثين بعرض نبذة قصيرة عن أبرز نجوم الفن الراحلين والذي كان طلعت زكريا آخرهم كونه فارق الحياة قبل ساعات قليلة من بدء المهرجان حيث خيم حزن جلي على الحضور.

وكانت إدارة المهرجان قد صنعت فيلمًا قصيرًا جمعت فيه النجوم الذين رحلوا عن عالمنا خلال العام الجاري 2019، ومنهم: فاروق الفيشاوي، عزت أبو عوف، محمد أبو أبوفا، حسن كامي، محمود الجندي، المخرج عمر الشيخ، واختتمت الفيلم بصورة للفنان الراحل طلعت زكريا.

وكتبت إدارة مهرجان الإسكندرية عنوانًا للفيلم وهو ’’وحشتونا‘‘ ومعه تصدرت صور الفنانين الراحلين للشاشة على المسرح إذ تفاعل النجوم الحاضرون للحفل الذي أقيم بدار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش، فيما بدا الحزن على الحضور عندما عُرضت صورة الراحل طلعت زكريا.

وكان من بين الحضور للحفل الفنانة المصرية وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، ولبلبة ونبيلة عبيد، التي تحمل دورة هذا العام اسمها، والمخرج التونسي رشيد فرشيو أحد المكرمين هذا العام، والإعلامي عمرو الليثي، والمخرج علي عبد الخالق، والسيناريست فيصل ندا، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والسيناريست ناصر عبد الرحمن.

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كما حضر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورانيا فريد شوقي، والمخرج محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، وأحمد عبد العزيز وطارق عبد العزيز ولقاء سويدان وسلوى محمد علي وعزوز الديب، والمخرج عادل أديب وزوجته الفنانة منال سلامة وفقاً لإرم نيوز.

وعلى هامش الحفل تم منح المخرج التونسي رشيد فرشيو، وسام البحر المتوسط، كما سيقام عروض أفلام للمكرمين مثل “الراقصة والسياسي” للفنانة نبيلة عبيد، و”يوم الكرامة” للفنان محمود قابيل، و”حب في الزنزانة” للمخرج محمد فاضل.

ويتضمن المهرجان هذا العام 5 مسابقات في الأفلام السينمائية هي: “الأفلام الروائية الطويلة”، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية ويتنافس فيها 34 فيلمًا، بينما يتنافس في مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير 16 فيلمًا، ويتنافس في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة 13 فيلمًا، وأخيرًا مسابقة السيناريو.