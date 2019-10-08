السعودية: شروط التسجيل في حساب المواطن

تتواصل في السعودية عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24 من حساب المواطن، وذلك حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ23، إذ حث برنامج حساب المواطن المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم.

ويشترط للتسجيل في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ويشترط أيضا أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، وفق كتاب الشروط الصادر عن وزارة المالية.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال.

وأوضح القحطاني أن الدعم الخاص بالدفعة الـ23 سيتم إيداعه في حسابات المستفيدين يوم الخميس المقبل 10 أكتوبر، مؤكدا أن صرف البدل يتم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.