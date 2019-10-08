وفاة مصري وحبيبته بسبب التقاط السلفي بهذه الطريقة

لقي شاب مصري وحبيبته مصرعهما غرقاً في مياه نهر النيل أثناء محاولتهما التقاط صورة "سيلفي" ما أدى لانزلاقهما عن كوبري الجامعة بمنطقة في القاهرة وسقوطهما بشكل مروع.

حيث تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا بسقوط شاب وفتاة في العقد الثاني من العمر بمياه نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة لمباشرة الحادث وفقاً لإرم نيوز.

وكشفت التحقيقات أن الشاب والفتاة كانا يسيران على كوبري الجامعة وجلسا سويًا على سور الكوبري، وأثناء التقاطهما صورة ”سيلفي“ اختل توازنهما وسقطا في النيل.

وكثفت قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال جثة الشاب، بعدما تم إخراج جثة الفتاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.