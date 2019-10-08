وفاة الفنان طلعت زكريا إثر مرض عضال

توفي الفنان المصري طلعت زكريا، اليوم الثلاثاء، اثر وعكة صحية أدت لنقله إلى إحدى المستشفيات، حيث كانت حالته خطيرة بينما رجت عائلته من الأصحاب والجمهور الدعاء له وتمني الشفاء العاجل.

وتشيع جنازة الفنان الراحل، غدًا الأربعاء، عقب صلاة الظهر من مسجد العمرى بالعطارين بالإسكندرية، بحسب الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، لـ«بوابة الأهرام».

وفي وقت سابق اليوم، كتبت ابنته إيمي عدة منشورات عبر حسابها على "فيس بوك"، طالبت فيها الجمهور بالدعاء له، كاتبة: "اللهم احفظ أبي بعينك التي لا تنام.. يارب أنت الشافي اشف ابويا وألبسه ثوب الصحة والعافية.. بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء.. أرجوكم هو محتاج دعاكم".

وطالب نجله عمر، الجمهور، عبر حسابه على "انستجرام"، بالدعاء لوالده، كاتبًا: "برجاء الدعاء لأبي فضلا وليس أمرا، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما وألبسه ثوب الصحة والعافية يارب العالمين".

يذكر أن الفنان طلعت زكريا حضر مؤخرا حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، بصفته زوج ‏والدتها السابق وصديق العائلة، وأيضًا نجليه عمر وإيمي طلعت زكريا، حيث يحظيان بمكانة قريبة من ‏العروس.‏