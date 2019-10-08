ما علاقة طلعت زكريا بهاشتاج "مش حوار يعني"

انتشرت في الآونة الأخيرة صورة للفنان الراحل طلعت زكريا، مكتوب عليها جُملة "مش حوار يعني"، حيث استخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على طريقة الـ"كوميكس".

وأصبحت تلك الصورة متداولة بين الجمهور بسلسلة لا نهائية من الإيفيهات، لذلك كان لا بد أن نعرف قصة هذه الصورة التي أشعلت السوشيال ميديا.

وفي وقت سابق، أكد "طلعت" في تصريح خاص لـ"وشوشة"، أن الصورة ألتقطت له منذ 15 عامًا في إحدى المناسبات الفنية، متابعًا أنه لا يتذكر تفاصيل لأن له العديد من الصور لا يعرف مكانها.

وأوضح الفنان الراحل، أنه تفاجئ من انتشار تلك الصورة بهذا الشكل عبر صفحات السوشيال ميديا، وأنه تابع تعليقات النشطاء عليها، وأنها أصبحت رمزًا للضحك.

وأُعلن مساء الثلاثاء، عن وفاة الفنان المصري طلعت زكريا، اثر وعكة صحية أدت لنقله إلى إحدى المستشفيات، حيث كانت حالته خطيرة جدا وفق ما صرحت به ابنته "ايمي".