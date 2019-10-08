مصر: رابط التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم لـ 120 ألف وظيفة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر، اليوم الثلاثاء، توجيه مديريات التعليمية في كل المحافظات ل فتح باب التقديم لمسابقة المدرسين بهدف سد عجز المعلمين في المدارس للعام الدراسي الحالي 2019 -2020. للتسجيل اضغط هنـــا

واشترطت الوزارة أن يكون المعلم المتقدم عضوا نقابيا بجانب الشهادات المهارية التي سيجرى مراجعتها إلكترونيا، وبالنسبة لمعلمي التربية الرياضية يشترط عضويتهم بالاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها.

وأوضحت أنه يفض تعيين خريجي كليات التربية في التخصصات المطلوبة، ثم تربية عام، ثم مؤهل عالٍ في التخصص المطلوب بشرط أن يكون حاصلا على دبلومة تربية.

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وتطلق وزارة التربية والتعليم، الأربعاء المقبل أكبر بوابة عربية إلكترونية للتوظيف بعقود مؤقتة، في كافة مدارسها المنتشرة بالمحافظات المصرية المختلفة شرقا وغربا.

وتهدف البوابة إلى إنشاء قاعدة بيانات والتعرف على طبيعة ومهارات المعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، حتى يتثنى للخريجين التقدم بأوراقهم من خلالها، على أنَّ يجرى الاستعانة بهم وقت الحاجة لذلك.

وأوضحت الوزارة أن البوابة تعتبر المصدر الوحيد للتوظيف في التعليم في جميع المدارس الحكومية والخاصة، كما تفتح الباب أمام المتطوعين، وتدار بشكل إلكتروني كامل دون تدخل عنصر بشري.