نتائج الترقية بالاختيار 2018 والتسقيف 2019 في المغرب

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، اليوم الثلاثاء، نتائج الترقية بالاختيار 2018 والتسقيف 2019، من خلال ملف متكامل على موقع الوزارة. للاستعلام اضغط هنــــا

في سياق آخر، قام السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بزيارة إلى مدرسة "الصومعة"، حيث تم الاطلاع على معطيات الدخول المدرسي 2020- 2019 بجهة بني ملال – خنيفرة وتوزيع محافظ مدرسية على أطفال التعليم الأولي والقيام بجولة تفقدية لبعض الأقسام ولفضاءات المؤسسة.

وأوضحت الوزارة أن توزيع المحافظ على الأطفال المتمدرسين بأقسام التعليم الأولي مبادرة متميزة تندرج في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي.

يشار إلى أن مدرسة "الصومعة" مؤسسة متميزة بكل المقاييس : فضاءات رائعة وطاقم تربوي وإداري منخرط بفعالية، ولابد من الإشادة بكل المجهودات المبذولة من طرف هؤلاء الفاعلين التربويين وكذا الشركاء من أجل الارتقاء بمنظومتنا التربوية.