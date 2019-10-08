موعد جنازة الفنان طلعت زكريا في الإسكندرية

أعلنت مصادر مقربة، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الفنان المصري طلعت زكريا، اثر وعكة صحية أدت لنقله إلى إحدى المستشفيات، حيث كانت حالته خطيرة جدا وفق ما صرحت به ابنته "ايمي".

وقال الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن جنازة الفنان الراحل ستشيع، غدًا الأربعاء، عقب صلاة الظهر من مسجد العمرى بالعطارين بالإسكندرية.

وجاء التدهور المفاجئ في حالة طلعت زكريا بعد آخر ظهور له في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، خاصة أنه كان زوجا لوالدة هنا الزاهد لسنوات طويلة قبل أن ينفصلا مؤخرا.

وتسببت أمراض في الرئة في التدهور المفاجئ والشديد في حالة طلعت الصحية، حيث دخل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة لتعلن عائلته عن الأمر.

يذكر أن آخر ظهور سينمائي للفنان المصري كان من خلال فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" قبل عامين، وكان يتولى التحضير لفيلم جديد بعنوان "الخوذة" إلا أن قدر الله لم يشأ ذلك.