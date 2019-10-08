شيرين تحتفل بعيد ميلادها كم بلغت من العمر ؟

يوافق اليوم عيد ميلاد نجمة الغناء المصرية شيرين عبد الوهاب حيث تحتفل ببلوغها 39 عاماً فهي من مواليد 8 أكتوبر من عام 1980.

وكانت شيرين عبد الوهاب، نفت مؤخرا وبشكل قاطع، أن تكون قد تعرضت لمرض أو أجهضت حملها من زوجها المطرب حسام حبيب، إذ قالت: "أنا زي ما قولت أنا كنت في اجازة ولا كنت حامل ولا أجهضت.. كل الكلام اللي اتقال ده لا أساس له من الصحة وغير حقيقي.. وأقسم بالله مش بكذب في حاجة".

وكانت شيرين عبد الوهاب ظهرت في فيديو بحفل غنائي في جدة، لترد لأول مرة على شائعات حملها التي انتشرت مؤخرًا، من خلال ممازحتها للجمهور في مطلع أغنيتها، قائلة: "أنا لست بحامل"، ثم استكملت أغنيتها، ليكون هذا أول رد مباشر منها على شائعات الحمل وفقا لصدى البلد.

وعادت شيرين عبد الوهاب إلى نشاطها الغنائي بهذا الحفل، بعد غيابها لفترة طويلة عن الساحة الغنائية، وإطلاق جمهورها هاشتاج #اشتقنالك_شيرين.