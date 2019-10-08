هكذا احتفل مبارك وحفيده في ذكرى حرب أكتوبر وجدل واسع (صورة)

ظهر الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في صورة حديثة نشرها حفيده عمر علاء مبارك في ذكرى انتصار المصريين في حرب أكتوبر موجهاً رسالة إلى الجيش المصري والقوات المسلحة.

وقال حفيد مبارك، عبر حسابه على "إنستغرام": "كل عام وقواتنا المسلحة المصرية هم خير أجناد الأرض، وتحية خاصة لجدي قائد الضربة الجوية وبطل الحرب والسلام".

واحتفت بعض الشخصيات المصرية والسعودية الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بدور الرئيس الأسبق حسني مبارك في حرب 6 أكتوبر عام 1973، وسجل نجله جمال ظهورًا لافتًا بمشاركته في احتفالية أمام النصب التذكارى للجندى المجهول.

وأثار ظهور جمال مبارك، مع جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل أنور السادات، خلال احتفالية بانتصارات حرب أكتوبر أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وفقاً لموقع المصريون.

ونشر علاء مبارك، مقطع فيديو أرشيفي لإحدى كلمات والده عندما كان رئيسًا يتحدث فيه عن نصر أكتوبر.