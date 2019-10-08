طلعت زكريا على حافة الهاوية وأقربائه يرجون الدعاء له

يعاني الفنان المصري طلعت زكريا من وعكة صحية أدت لنقله إلى أحد المستشفيات ما يشير لخطورة حالته بينما رجت عائلته من الأصحاب والجمهور الدعاء له وتمني الشفاء العاجل.

حيث كتبت ابنته "إيمي" عدة منشورات عبر حسابها على Facebook، طالبت فيها الجمهور بالدعاء له، كاتبة: "اللهم احفظ أبي بعينك التي لا تنام.. يارب أنت الشافي اشف ابويا وألبسه ثوب الصحة والعافية.. بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء.. أرجوكم هو محتاج دعاكم".

كما طالب نجله "عمر"، الجمهور، عبر حسابه على Instagram، بالدعاء لوالده، كاتبًا: "برجاء الدعاء لأبي فضلا وليس أمرا، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما وألبسه ثوب الصحة والعافية يارب العالمين".

و كان الفنان طلعت زكريا قد تعاقد مؤخرا على فيلم جديد بعنوان "الخوذة" والذي يجمعه بابنته إيمي ويعود من خلاله للسينما بعد أخر أفلامه "حليمو أسطورة الشواطئ" عام 2017.

Advertisements

فيلم "الخوذة" يدور في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته طلعت زكريا، وميرنا وليد، وإيمي طلعت زكريا، وإنعام سالوسة، وهو من تأليف وإخراج حاتم صلاح الدين وفقاً لموقع في الفن.

وكان آخر أعمال الفنان طلعت زكريا السينمائية فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، وشاركه البطولة دينا، ريم البارودي، أمينة، بيومي فؤاد، نرمين ماهر.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان طلعت زكريا حضر مؤخرا حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي، بصفته زوج ‏والدتها السابق وصديق العائلة، وأيضًا نجليه عمر وإيمي طلعت زكريا، حيث يحظيان بمكانة قريبة من ‏العروس.‏