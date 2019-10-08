تراند اليوم : شاهد.. طليقة خالد يوسف تظهر مع محمد صلاح بفستان قصير وتثير ضجة...



أقيم مساء أمس الأول حفل GQ Men Of The Year 2019، في دبي بحضور عدد كبير من المشاهير.

ومن أبرز هؤلاء الفنانين يسرا، وأسر ياسين، وشيرين رضا، ومينا مسعود، والإعلامية ياسمين الخطيب، بالإضافة إلى الإعلامي باسم يوسف، الذي قدم حفل توزيع الجوائز.

وحصل اللاعب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الحفل على لقب رجل العام، وحرص أغلب الحضور على التقاط الصور التذكارية من بينهم يسرا ومينا مسعود وياسمين الخطيب وغيرهم.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بصحبة الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب طليقة المخرج المعروف خالد يوسف، في أول ظهور جمع بين الثنائي.

وظهرت ياسمين الخطيب، في الصورة بفستان سهرة قصير، وإلى جوارها محمد صلاح، وذلك خلال الاحتفالية التي تم فيها تكريم الأخير، وحصوله على لقب رجل العام، كما ظهر "صلاح" برفقة الفنانة يسرا وقد احتضنى بعضهما.

واحتفلت مجلة GQالشهيرة، في نسختها للشرق الأوسط، باللاعب المصري العالمي محمد صلاح، وحرصت على الاحتفال معه بأسبوع الأفراح.

وقالت مجلة GQجلة إن أهداف محمد صلاح قادت نادي ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي حاليا ، كما استطاع محمد صلاح عام 2019 قيادة ليفربول للفوز بطولة دوري أبطال أوروبا .

وأثارت صورة "صلاح" مع "الخطيب" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب النشطاء "الخطيب" بالابتعاد عن "صلاح"، كما طالبوا منه الابتعاد عن الوسط الفني وخاصة الفتيات حتى يستمر في مشواره الاحترافي الناجح.







