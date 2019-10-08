أحمد رزق يحسم الجدل حول دوره في فيلم الممر بهذا الرد

حسم الفنان المصري أحمد رزق الجدل القائم حول دوره في فيلم الممر الذي جسد شخصية صحفي جبان الأمر الذي أغضب الصحفيين بعد مشاهدة الفيلم على الشاشات المصرية احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر .

وتسبب الفيلم في إثارة موجة غضب لدي الصحفيين الذين وصفوا الدور الذي يجسده رزق وهو ”صحفي عسكري“ بأنه يظهر الصحفي جبانًا وتافهًا يحب السهرات الليلية حسب وصفهم.

وفي أول رد لرزق على هذه الاتهامات قال في تصريحات تلفزيونية إن الدور كان حبكة درامية مكتملة لصحفي أراد أن يتطهر من تلميع ”عزيزة الرعاشة“ و“روحية معدمكش“ – وهما شخصيتان لعبتا دور الراقصة في الفيلم- ليتحول لشخص آخر يخدم وطنه، لافتًا إلى أنه كان مهمًّا طرح الفكرة الشائعة حول أن بعد انتهاء الحروب يكثر ”الهلس والهليسة“ من باب إعطاء المصداقية للعمل السينمائي، وصبغة الدراما التي يحبها الناس.

وأضاف أن ما يقدمه هو عمل درامي ليس له علاقة بوظيفة الصحفي، مشيرًا إلى أنه لا يرى أن شخصية ”إحسان“ الصحفي نموذج فاشل على الإطلاق، ولكنه شخص جيد قرر التطهر من أفعاله غير الجيدة ليؤدي مهمته كصحفي يحمل سلاحه المتمثل في الكاميرا، ليخدم الوطن وفقا لإرم نيوز.

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وأكد رزق أنه يعرف صحفيين كثرًا وأغلبهم راضون عن الدور، لافتًا إلى أنه قدم نموذجًا جيدًا يحتذى به، وطالب الغاضبين بأن يسامحوه لأنه لم يقصد الإساءة إليهم.

”الممر“ فيلم دراما حربي مصري إنتاج هشام عبدالخالق سنة 2019 ‪ تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد رزق ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني.

وتصدر الفيلم المركز الثاني لأكثر الأفلام التي حصلت على إيرادات عالية في موسم عيد الفطر الماضي، كما أصبح في المركز الرابع من حيث الأعمال الأعلى دخلًا في تاريخ السينما المصرية.