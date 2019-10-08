خدمة سفر جديدة في الإمارات دون جواز سفر أو هوية

أطلقت هيئة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارات خدمة جديدة بالتعاون مع الطيران الإماراتي تمنح المسافرين ميزة السفر دون جواز سفر أو وثيقة إثبات شخصية وذلك فقط للدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

وتشترط الخدمة إنهاء إجراءات سفرهم في المحطة الأولى، بتسجيل الحضور لدى "كاونترات" طيران الإمارات، والحصول على بطاقة بيانات الرحلة.

قالت فاطمة المزروعي، رئيس قسم دعم المشاريع الذكية، يتم الأمر من خلال تعرف الأجهزة الذكية على بوابات العبور، على هوية المسافر عبر بصمة العين والتعرف الى الوجه، بعد تسجيلها وحفظها من قبل الكاميرات الموجودة على الكاونترات، إضافة الى ادخال البيانات الشخصية الأخرى من قبل موظفة الطيران وفقاً وكالة سبوتنيك.

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وأوضحت المزروعي أن استخدام السمات الحيوية تقدم تجربة سفر أفضل، وستكون بمثابة ثورة في التعرف والتحقق من هوية المسافرين لإنهاء إجراءات السفر بطريقة سريعة وآمنة، ما من شأنه تحسين عمليات الخدمة الذاتية في المطارات على مستوى السرعة والأمان.

وأتمت المزروعي "نحن حريصون على تبني الآليات الفعالة للتحقق والتعرف على الهوية بهدف تعزيز الأمن وتحسين تجربة المسافرين في الوقت ذاته".