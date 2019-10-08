اليسا تقع في الحب هل ناصيف زيتون هو الهدف؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً خبر وجود علاقة تربط الفنانة اللبنانية اليسا والنجم السوري ناصيف زيتون، وذلك على إثر الصداقة القوية التي جمعت الثنائي مؤخراً، بعد أن حضر كل منهما حفل الآخر الذي تم إحياؤه في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويشار بأن اليسا كانت قد أعلنت للصحافة أنها تعيش حالة حب وتطمح لبناء أسرة سعيدة برفقة شريكها، إلا أن مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أكد على وجود علاقة حب تربطها مع النجم ناصيف زيتون، وأنها ستكلل بالخطوبة قريباً، بعد حضور كل منهما حفل الآخر في أعياد بيروت 2019.

وبعد انتشار أخبار حول وجود علاقة تربط اليسا بناصيف زيتون، نفى مدير أعمال ناصيف زيتون الخبر، معلناً استغرابه من طبيعة هذه الشائعة التي لا تمت للحقيقة بصلة، وفق موقع الفن.

ويشار إلى أن ناصيف زيتون قد حل مؤخراً ضيفاً على برنامج " نجوم الفن"، وأعرب عن سعادته بحضور نجمة مثل "اليسا" حفل له، متمنياً أن يجتمع مع اليسا في ديو غنائي.