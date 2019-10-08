فيديو آلاء الهندي يشعل مواقع التواصل في الكويت (شاهد)

تصدرت الفنانة آلاء الهندي اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بعدما تداول النشطاء العشرات من المقاطع المسجلة لها، والتي كان أبرزها المقطع الذي انتقدت فيه بعض "الشباب التعبان".

وسخرت آلاء الهندي في مقطع فيديو نشره نشطاء بموقع تويتر إن من بعض الشباب الذين لديهم هبة "متضايق ومختنق.."، في وقت تفاعل معها الآلاف من المتابعين معبرين عن إعجابهم بالطريقة التي وجهت بها الرسالة.

وكانت الممثلة الكويتية آلاء الهندي نشرت مقطع فيديو ضجت به مواقع التواصل مؤخرا، وذلك أثناء تواجدها في أحد صالونات التجميل، كاشفة أن السكسوكة كانت تبدو على وجهها وهي في سن الطفولة.

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وقالت الهندي آنذاك إنها توجهت لصالون التجميل في الثالثة عشرة من عمرها، حيث قررت المزينة نزع الوبر الذي على أعلى شفتها العلياء على شكل شنب باستخدام الشمع الذي سبب له جروحا في وقت لاحق

الجدير ذكره أن الفنانة والممثلة الكويتية آلاء الهندي ولدت يوم الحادي والثلاثين من شهر مارس 1992 وتبلغ من العمر حاليا 27 سنة، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل واخراج مسرحي، وقدمت العديد من المسرحيات والأفلام كما تمتلم موهبة في الغناء.