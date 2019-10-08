تفاصيل منع جامعة سعودية من إنقاذ طالبة أغشي عليها

كشف أهل طالبة سعودية عن منع جامعة جازان السعودية من إنقاذ ابنتهم المصابة بمرض في الدم حيث رفضت إدخال فرق الإسعاف والطوارئ لنقلها إلى المستشفى ما دفع والدها لاقتحام الحرم الجامعي برفقة الأمن وطواقم الإسعاف.

وأفاد والد الطالبة، الذي رفض ذكر اسمه، أن ابنته ذات الـ21 عامًا، سقطت مغشيًا عليها وانقطع الأكسجين عنها، مشيرًا إلى أنه أبلغ الهلال الأحمر لمباشرة الحالة إلا أن وكيلة كلية الصيدلة رفضت دخولهم؛ ما أدى إلى تدهور حالة ابنته، مطالبًا بالتحقيق في عدم السماح للمسعفين بالدخول لمباشرة الحالة، وفقًا لما ذكره موقع ”عاجل“.

وقالت شقيقة الطالبة، إن أختها تعرضت، الثلاثاء الماضي، للاختناق، لكونها تعاني من حساسية الدم، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تحمل الروائح التي قد تتسبب في اختناقها وتورم فمها ووجهها.

وأضافت الفتاة التي تدرس طب المناطق الحارة، في الجامعة: ”هاتفنا الهلال الأحمر، الذي استجاب وأرسل الفرق الإسعافية، إلا أن وكيلة كلية الصيدلة رفضت دخولهم“.

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وقالت إن ”إهمال الكلية وإصرارها على عدم دخول الهلال الأحمر، جعل حالة شقيقتها حرجة، لكون الحالة بدأت منذ العاشرة صباحًا ولمدة نصف ساعة كاملة، دون أي مساعدة أو تدخل طبي“ وفقاً لإرم نيوز.

من جهته، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر، في جازان، بيشي الصرخي، ”إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا في العاشرة و11 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء، عن حالة إغماء بكلية الصيدلة“.

وأضاف أن فرق الهلال الأحمر باشرت الحالة، وقدمت الخدمة الإسعافية لها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم يصرح الصرخي بأي تفاصيل حول منع جامعة جازان طواقم الإسعاف من الدخول إلى الحرم الجامعي عدى عن أن الجامعة لم تعلق حتى الآن على الواقعة.