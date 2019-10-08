فيلم الممر يشعل احتفالات المصريين بنصر أكتوبر

أشعل فيلم الممر احتفالات الشارع المصري بذكرى نصر أكتوبر في السادس من الشهر الجاري بعد ازدحام شبابيك دور السينما لاستقبال أبطال الفيلم لتغيير نمط الاحتفالات هذا العام.

وجاء تفاعل المصريين مع ذكرى نصر أكتوبر بتداول صور الجنود "أبطال العبور" مع توضيح بعض المعلومات الخاصة بمواجهات يوم السادس من أكتوبر فيما شارك البعض الآخر صور ممثلي فيلم الممر أحمد عز وإياد نصار ومحمد فراج وأسماء أبو اليزيد وأحمد فلوكس وأحمد رزق وصلاح حسني.

تناول فيلم الممر حكايات عن قوات الصاعقة المصرية والمعارك التي خاضتها خلال حرب الاستنزاف التي مهدت تحت إدارة المخرج شريف عرفة بحوار وسيناريو كتبه أمير طعيمة.

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يذكر بأن فيلم الممر من أبرز الأفلام التي خرجت للجمهور منذ أشهر وتم بثه على شاشات التلفزيون الأحد في ذكرى السادس من أكتوبر واستقبله كثير من المصريين استقبال المتعطش للنصر والبطولات ولفيلم غير الذي دأب على مشاهدته في هذه الذكرى منذ سنوات حتى حفظ حواره.

وتزامن عرض فيلم الممر على شاشات التلفزيون المصري مع بث مباراة برشلونة وانتظار أهداف محمد صلاح وكما وصف بعض المتابعين بأن حماس هم لمشاهدة أحداث الفيلم غلبت حماستهم لأهداف المباراة.

ويبدو أن بعض المشاهدين اندمج مع الفيلم لدرجة خلطه بالواقع، فتداول مغردون صور الممثل إياد نصار، الذي لعب دور ضابط يهودي، معبرين عن فرحتهم لما نابه من ضرب من قبل الضابط المصري نور الذي لعب دوره أحمد عزن، بحسب "BBC".