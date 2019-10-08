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السعودية: تعليق الدراسة بجدة يثير الجدل

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أثار قرار وزارة التربية والتعليم أمس الاثنين عدم تعليق الدراسة في المدارس الحكومية موجة من التساؤلات حول صحة القرار في ظل حالة الطقس التي تشهدها المحافظات.

وطالب أولياء أمور الطلاب بأن يتم حماية أبنائهم من خلال تعليق الدراسة، مؤكدين أن استمرار الغبار للغد يعني استحالة وصولهم لمدارسهم التي ستتأثر بلا شك بهذه الموجة الشرسة للغبار.

وأشار الأهالي من خلال منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا يمكن أن يسمحوا لأبنائهم بالخروج لمدارسهم في ظل هذه الأجواء، بسبب خطورتها عليهم وعلى صحتهم، بحسب "سبق".

وكانت عاصفة غبارية قد صربت محافظة جدة أمس تسببت في تدني الرؤية الأفقية إلى مستويات منخفضة للغاية فيما أكد المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن الغبار سيستمر حتى نهار اليوم الثلاثاء.

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