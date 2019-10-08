أميرة سعودية تتقلد وظيفة صحفية في قناة سعودية حكومية

تقلدت أميرة سعودية منصباً في دائرة الأخبار الخاصة بقناة "الإخبارية" السعودية التابعة للحكومة بعد تنقلات شهدتها قطاعات العمل في القناة أحدثها المدير الجديد الذي قام بتعديلات عديدة على موظفي القناة الحكومية.

وقالت تقارير محلية وصحفيون سعوديون، إن التغييرات الجديدة شملت تعيين الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية في قناة ”الإخبارية“، دون أن يُعرف المكان الذي كانت تعمل فيه سابقًا.

كما تضمنت التعديلات الجديدة، تعيين ماهر محمد القضيب مديرًا لإدارة الأخبار، ومقبل لافي السلمي مديرًا لإدارة الاقتصاد، وزهران عبدالرحمن الزهراني مديرًا للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية، وتكليف محمد سلمان الحربي بإدارة الإعلام الجديد، وحامد محمد العتيبي بإدارة القسم الرياضي، وعبدالرحمن صالح الدويس رئيسًا لقسم الجودة.

وأصدر فارس بن حزام بصفته مسؤول الشؤون الإخبارية في هيئة الإذاعة والتلفزيون قرارًا بتعيين أحمد محمد آل شرهان رئيسًا لتحرير أخبار القناة السعودية وفقاً لإرم نيوز.

ومنذ أن تسلم المدير الجديد منصبه في إدارة ”الإخبارية“ قام بعمل تحولات كثيرة في مسعى لتطوير العمل في القناة وتحقيق خطط الوزارة في جعل وسائل الإعلام الحكومية منافسة للقطاع الخاص الذي يستحوذ على نسب مشاهدة ومتابعة كبيرة تتجاوز حدود المملكة عبر شبكة قنوات تلفزيونية وصحف ومجلات منوعة.