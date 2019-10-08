تراند اليوم : البوستر الأول لفيلم هيفا وهبي الجديد – صورة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الجديد، البوستر التشويقي الأول للفيلم الذي يحمل اسم (أشباح أوروبا)، بعدما تم تغيير اسمه من (عقده الخواجة) إلى الإسم الجديد.

يخوض محمد الوزيري تجربة الإنتاج لأول مرة من خلال شركته Snapers Production بإنتاج فيلم (أشباح أوروبا)، والذي سيشهد ميزانية إنتاج ضخمة تليق بنجوم العمل.

فيلم (أشباح أوروبا) من بطولة هيفا وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، وأروي جوده. والفيلم قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبو السعد، شريف يسري ومن إخراج محمد حماقي.