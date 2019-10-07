تراند اليوم : نزلته بيديها في بث مباشر.. شاهد حليب ‘‘سما المصري‘‘!!

تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع فيديو سما المصري الجديد وهي تقوم بحلب البقرة للمرة الاولى في حياتها، حيث سجلت هذه اللحظات بالفيديو ونشرتها على حسابها الرسمي على انستجرام وايضا على يوتيوب.

دائما ما تحاول الفنانة سما المصري اثارة الجمهور وخلق حالة من الجدل والتفاعل على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، اما بمقاطع الفيديو الغير اخلاقية، او بموضوعات اخرى لا “فائدة منها” .

واضافت في وصفها للفيديو “الجاموسه حنت وجابت لبن وانا باحلبها…..حد عايز لبن؟؟” وفي تغريدة أخرى كتبت: “.غريبه اوي طريقه حلبي البقره دي والغربيه اكتر انها نزلت لبن مع انها ماكانتش طايقاني…”!.